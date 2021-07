Sterling overtuigd: "Het was een strafschop, Maehle stak zijn been uit"

Raheem Sterling zijn populariteit in Engeland zal wel een stevige boost gekregen hebben. Tegen Denemarken was hij alweer beslissend met een afgedwongen own goal én een uitgelokte strafschop. "Het was er één!", zei hij stellig na de match.

Er was veel discussie over de strafschop, die licht werd toegekend. “Dit was een topprestatie”, zei Sterling. “We zijn diep moeten gaan en hebben voor het eerst dit toernooi een tegentreffer geslikt. Maar we wisten dat we na de gelijkmaker geduldig moesten blijven. Met dit team, de kwaliteiten die we hebben en de agressiviteit in de ploeg wisten we dat we hen klein konden krijgen. Uiteindelijk lukt het dan vanop de stip. Het was volgens mij zeker een strafschop. Ik ga de zestien binnen en hij (Joakim Maehle, nvdr.) steekt zijn been uit.”

“Dit is een nieuwe stap in de juiste richting. Als we dadelijk terug in de kleedkamer komen, zullen we kalm worden en alweer de focus leggen op zondag. We nemen al het hele toernooi stap per stap. Dat moeten we blijven doen.”