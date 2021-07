Bondscoach Martinez denkt ook aan verjonging: "Zij moeten de competitie durven aangaan met de oudere garde"

Weinig Rode Duivels gaan er na het EK de brui aan geven. Maar er is ook gebleken dat er in bepaalde sectoren verjonging nodig is. Roberto Martinez wil een concurrentiestrijd zien tussen de jonge gasten en de gevestigde waarden.

De oudere jongens zullen dus uit hun pijp moeten komen om te bewijzen dat ze nog beter zijn dan het jonge bloed. “Er is een lijst met daarop twaalf jonge spelers die nu al betrokken zijn bij de nationale ploeg. Vier onder hen hebben al meermaals mogen proeven: Jérémy Doku, Zinho Vanheusden, Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren. De komende twaalf maanden worden erg belangrijk voor hen, ze moeten de competitie durven aan te gaan met de oudere garde", zei de bondscoach vandaag. "Het is onze taak om de jongeren in de juiste omgeving te brengen, omstandigheden creëren waarin ze kunnen presteren, nadien moet je het voetbal laten beslissen. Als coach moet je dan ook enkel jonge spelers in het elftal brengen die er klaar voor zijn. Alleen maar jong en talentvol zijn, volstaat niet. We moeten die talenten ondersteunen en helpen ontwikkelen, op kwaliteit werken. In het verleden zijn er wel eens talenten verloren gegaan.”