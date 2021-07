Slaat PSG na Ramos en Donnarumma nieuwe slag? Wereldkampioen van 2018 is nu prioriteit 1

PSG zal er alles aan doen om de Champions League te winnen. De voorhoede zit met Neymar en Mbappe al wel snor, maar de linies daarachter konden toch nog wat versterking gebruiken.

Althans, dat zullen de stinkend rijke eigenaren van de Parijse club gedacht hebben. Het is PSG in al die jaran onder Qatarees bewind nog steeds niet gelukt om de beker met de grote oren te winnen en laat dat nu net dé prioriteit zijn.

De afgelopen weken ging de portefeuille alleszins meermaals open in Parijs. Zo haalde PSG twee transfervrije topspelers binnen met doelman Gianluigi Donnarumma en verdediger Sergio Ramos.

Ook op het middenveld willen ze nu wel wat versterking want PSG zou zeer geïnteresseerd zijn in Paul Pogba. De Franse middenvelder was bij Frankrijk op het afgelopen EK meermaals de beste speler bij Les Bleus en heeft nog maar één jaar contract bij Manchester United.

Pogba's zaakwaarnemer Raiola, die onder meer de belangen van Donnarumma ook verdedigt, liet al verstaan dat Pogba Manchester United waarschijnlijk zal verlaten. En volgens L'Equipe staat hij bovenaan het lijstje bij PSG.