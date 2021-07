"Lange tijd onbeschikbaar" - Duits avontuur begint slecht voor Aster Vranckx

Vranckx liep een spierblessure aan de rechterkuit op tijdens de training. Onderzoeken wijzen nu uit dat het om een scheur gaat en dat hij een vrij lange revalidatie tegemoet zal zien.

Vranckx stapte van KV Mechelen over naar Wolfsburg tijdens de mercato. De Duitsers betaalden 8 miljoen euro voor de 18-jarige middenvelder. De start van de Bundesliga en de Champions League-campagne zal hij waarschijnlijk niet halen.

Wolfsburg have confirm that talented Belgian youngster Aster Vranckx (18) has picked up a calf injury & will be out for a long time. https://t.co/MmnynJcB4v