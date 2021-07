Hongaars minister woedend om sanctie van de UEFA: "Zielig en laf orgaan. Het zijn communistische praktijken"

Hongarije heeft van de UEFA een sanctie gekregen omwille van het discriminerend gedrag van de supporters tijdens het EK. Ze kregen een boete van 100.000 euro en drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, achter gesloten deuren.

De minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto kan zich daar niet in vinden. "Het comité dat deze beslissing heeft genomen is een zielig en laf orgaan", schreef de minister op Facebook. "Het lijkt erop dat de UEFA bevooroordeelde verklikkers blijft aanstellen die niets anders te doen hebben dan rapporten schrijven over wat iemand heeft gezegd (of niet heeft gezegd)."

Hij ging zelfs nog een stap verder. "Het zijn communistische praktijken, want bewijs is er helemaal niet voor nodig. Het rapport van de informant is voldoende."