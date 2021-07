Uitgeleende Real Madrid-speler hoopt op speelkansen bij terugkeer en wil prijzen pakken

"Ik wil echt graag winnen bij Real Madrid", liet de middenvelder weten aan de spaanse sportkrant AS. Hij is bereid om hard te werken voor zijn plaats. Doordat Toni Kroos en Luca Modric weer wat ouder worden is er misschien meer kans op speelgelegenheid voor de Spanjaard.

Bij Arsenal, dat tegenwoordig een middenmoter is in de Premier League, kon hij niet echt zijn stempel drukken. Het zou straf zijn als hij dat wel bij Real Madrid kan. Het is afwachten of de nieuwe Real Madrid-coach, Carlo Ancelotti, een rol ziet weggelegd voor Ceballos.

Dani Ceballos to AS: "I really want to win at Real Madrid, I'll fight to stay here. The experience with Arsenal in the Premier League made me stronger, now it's time to win at Real Madrid". 🇪🇸⚪️ #RealMadrid #AFC