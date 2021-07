'Villarreal heeft vijftien miljoen euro veil voor ex-speler van Club Brugge, maar vangt bot'

Arnaut Danjuma verhuisde na een ijzersterk seizoen in 2019 van Club Brugge naar Bournemouth. Na een moeilijk eerste seizoen en degradatie uit de Premier League, speelde de Nederlander afgelopen seizoen ijzersterk. En dat is Villarreal niet ontgaan.

SkySports laat weten dat de winnaar van de Europa League een bod van zo'n 15 miljoen euro heeft neergelegd bij Bournemouth. Niet genoeg, volgens de club uit het Championship. De Cherries telden in 2019 liefst 16,5 miljoen neer voor de tweevoudige international van Oranje. Hij ligt nog tot medio 2024 onder contract over het Kanaal.

Danjuma was afgelopen seizoen goed voor 15 doelpunten en 7 assists in 33 competitiewedstrijden. Onlangs gaf Danjuma bij Voetbal International nog aan dat hij graag andere oorden zou opzoeken. "Ik ben van mening dat ik niet nog een seizoen in het Championship kan spelen, die competitie ben ik ontgroeid."

Naast Villarreal meldden ook Wolfsburg en enkele clubs uit de Premier League zich voor de 24-jarige flankaanvaller.