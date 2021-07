Luke Shaw heeft vrij snel weten te scoren in de EK-finale tussen Engeland en Italiƫ. En zo heeft hij ook een record weten te boeken.

Na 1 minuut en 56 seconden was het al raak voor Luke Shaw. Hij kon aan de tweede paal een knappe voorzet tegen de touwen drukken.

Het was meteen ook het snelste doelpunt ooit in een EK-finale ooit. Nooit sneller werd er gescoord in een EK-finale.