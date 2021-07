Bild opent aanval op Gareth Southgate, die duel tussen Engeland en Duitsland vergeleek met Tweede Wereldoorlog

Gareth Southgate heeft zich recent opgewerkt tot persona non grata in Duitsland.

De bondscoach van de Engelsen wordt in eigen lang bijna als Messias aanschouwd, zeker als hij de Engelsen de Europese trofee kan schenken. Maar in Duitsland zien ze hem tegenwoordig wat minder graag.

Aanleding daartoe zijn de recente uitspraken van Southgate over het duel tussen Engeland en Duitsland in de achtste finales. Zo vergeleek Southgate het even met de Tweede Wereldoorlog. "In het verleden probeerden ze ons land in te nemen en we hebben ze niet toegelaten. De energie in het stadion kwam deels vanuit die emoties. Ik heb het niet tegen de spelers gezegd, maar ik ben zeker dat het heeft meegespeeld", vertelde Southgate op een persconferentie.

Een uitspraak die bij het Duitse Bild in het verkeerde keelgat is ontvangen. "Wat is er misgelopen bij Gareth Southgate?", klinkt het. "Southgate komt op voor cohesie, fair play, anti-racisme... Dat hij nu zoiets zegt, is op zijn minst verbazingwekkend te noemen", vertelt de Duitse krant.