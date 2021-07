Hint Racing Genk op vertrek speler? Linksachter na 6 seizoenen zijn rugnummer kwijt

De kans lijkt groot dat Racing Genk binnenkort een uitgaande transfer zal doen voor een speler die enkele jaren geleden nog titularis was toen de Limburgers de titel veroverden.

Want EK-ganger Jere Uronen is namelijk zijn rugnummer kwijt bij Racing Genk. Uronen kwam in het seizoen 2015-2016 aan bij Genk en koos voor rugnummer 21. De volgende seizoenen had hij ook steevast hetzelfde nummer en brak hij door tot absolute titularis bij de Limburgers.

Zaterdag kondigde Racing Genk de komst aan van jongeling Yentl Van Genechten, die van Lierse Kempenzonen de overstap maat naar de Luminus Arena. Van Genechten is een 20-jarige vleugelspeler en poseerde met het rugnummer 21.

Met de komst van Arteaga verdween Uronen uit de basis bij Racing Genk. In de Champions play offs moest hij zich tevreden stellen met een invalbeurt van een halfuur in de laatste wedstrijd tegen Club Brugge. Ondertussen is ook Simen Juklerod de kern van Racing Genk komen vervoegen, wat de geruchten alleen maar aanwakkert voor een mogelijk vertrek. Frans eersteklasser Stade Brest zou alvast geïnteresseerd zijn in de Finse EK-ganger.