Italianen laten niets aan toeval over en 'vergeten' assistent Vialli mee te nemen met de bus

Voetballers en hun bijgeloof...

Als u erop zou letten, zou u merken dat veel voetballers bijgelovig zijn. Ze hinken op één been over de zijlijn bij het betreden van het veld of ze dragen altijd dezelfde onderbroek...

De Italianen hebben ook zo'n bijgeloof op het EK en daar zit teammanager Gianluca Vialli voor iets tussen. Die was namelijk te laat toen de bus vertrok voor de eerste wedstrijd van Italië dit EK waardoor de bus zonder hem weg was.

Italië won haar openingswedstrijd met 3-0 van Turkije en wil het lot niet tarten waardoor ze nu voor elke wedstrijd even met de bus weg zijn, zonder Vialli. De teammanager komt dan enkele seconden na vertrek nagehold en stapt dan toch nog op.