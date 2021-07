'Club Brugge aast op nieuwe Refaelov, concurrentie vanuit Griekenland en Frankrijk'

Op Jan Breydel gaat het de komende weken normaal gezien toch nog allemaal moeten losbranden qua transfers. Er zijn alvast opties met hopen.

Zo is er volgens het Israëlische ONE interesse van Club Brugge in de 19-jarige winger Liel Abada, die momenteel in eigen land speelt.

Afgelopen winter leek hij op weg naar Dynamo Kiev, maar de deal sprong toen af en dus bleef Abada bij Petah Tikva spelen.

Kapers op de kust

Daar ligt hij nog tot juni 2024 onder contract, maar er is veel interesse in de jonge flankspeler. Ook Olympiakos en diverse Franse clubs zien wel heil in hem.

Vorig seizoen was hij bij Tikva goed voor dertien doelpunten en vier assists en haalde hij met zijn team de Champions play-off in zijn land.