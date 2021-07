Haaland naar Chelsea? Nieuwe technisch directeur Dortmund laat er zich over uit: "Daar is Raiola ook van op de hoogte"

Erling Haaland is onderwerp van een hele transfersoap deze zomer, maar dat zou wel eens abrupt kunnen eindigen. De grootste ploegen ter wereld dingen om zijn hand, maar Borussia Dortmund is in geen geval van plan mee te helpen.

Sebastian Kehl, de nieuwe technisch directeur van de Borussen, sprak daarover met Sky. "Over Haaland is niets nieuws te melden. Hij komt gewoon in onze plannen voor. Erling keert deze week terug en ik ben overtuigd dat hij zeer hongerig zal zijn. Hij wil gewoon voetballen bij Dortmund, waar hij zich zeer op zijn gemak voelt. Erling wil niets liever dan heel veel doelpunten maken", liet hij weten.

De interesse van Chelsea wimpelt hij weg. "Haaland naar Chelsea? Daar heb ik over gelezen, maar voor ons verandert dat niets aan de situatie. We hebben plannen met Erling voor komend seizoen, daar is hij samen met zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, nvdr.) van op de hoogte. We kijken ernaar uit om hem deze week weer te kunnen begroeten."