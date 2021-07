José Mourinho komt met excuses voor Luke Shaw

José Mourinho en Luke Shaw zijn niet meteen de beste vrienden, maar het EK heeft toch wat losgemaakt bij The Special One.

José Mourinho had zich al een paar keer kritisch uitgelaten over de prestaties van Luke Shaw de voorbije jaren.

Progressie

De Engelse verdediger van zijn kant had daarop op een persconferentie gereageerd dat het duidelijk is dat Mourinho vaak aan hem denkt, gezien hij anders niet zovaak over hem zou praten.

Het prikje lijkt nu ook een impact hebben gehad. "Hij heeft een ongelooflijk toernooi gedraaid", aldus the special one over shaw. "Hij heeft geen enkele fout gemaakt en heeft heel veel progressie gemaakt."