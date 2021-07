'KRC Genk bindt strijd aan met Serie A-topper voor jong Italiaans talent'

Bij KRC Genk houden ze rekening met een mogelijk vertrek van Jere Uronen naar Brest. Een extra polyvalente flankverdediger kan er dus altijd wel bij.

In die optiek zijn ze uitgekomen bij Vittorio Pagani, een 18-jarige rechtsachter van Novara die ook op de linkerflank uit de voeten kan.

Concurrentie uit Milaan

Hij komt uit de jeugd van Novara en de Italiaan speelde afgelopen seizoen 557 minuten voor het A-team mee.

Dat komt uit in de Serie C, het derde niveau in Italië. Pagani is wel gewild, want naast KRC Genk zou ook onder meer AC Milan een oogje hebben laten vallen op de youngster.