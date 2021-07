Anderlecht wil opnieuw shoppen in MLS, maar ook OHL en Oostende hebben winger op de radar staan

De transfermarkt in België moet nog helemaal loskomen, maar de clubs vissen wel dikwijls in dezelfde vijver. Volgens berichten uit de VS zijn Anderlecht, OHL en Oostende allemaal geïnteresseerd in dezelfde speler.

Anderlecht heeft de voorbije jaren wel meer in de MLS rondgekeken. Zo werden Amir Murillo en Kemar Lawrence al gehaald. Maar nu zouden ze ook een winger in het vizier hebben. Het gaat om Chris Mueller, rechtsbuiten van Orlando City. Hij is een vlotscorende en technisch onderlegde buitenspeler van 24 jaar oud. Maar er is dus concurrentie uit eigen land. OHL zou al een bod neergelegd hebben voor de man wiens contract in december afloopt. Ook Oostende is geïnteresseerd. Mueller scoorde in het huidige MLS-seizoen 2 keer en gaf 4 assists in 12 wedstrijden.