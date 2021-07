Vader Engels international vertrappeld tijdens onlusten op Wembley: "Gelukkig waren mijn kinderen er niet"

De onlusten rond Wembley hebben zondag heel wat schade veroorzaakt. Ook fysieke, want heel wat onschuldige omstaanders werden gewond. Zo ook de vader van Engels international Harry Maguire.

De vader van Maguire werd vertrappeld en brak daarbij enkele ribben. “Ik heb nog niet uitgebreid met hem kunnen spreken, maar hij zei wel dat hij op een bepaald moment heel bang was en dat kan niet de bedoeling zijn voor een voetbalmatch”, aldus de centrale verdediger.

Maguire is blij dat zijn kinderen niet naar het stadion kwamen. “Mijn vader had vooral moeite met ademen, door z’n gebroken ribben. Maar hij is niet het type dat daar veel ‘fuss’ over maakt. Hopelijk worden hier nu lessen uit getrokken. Mijn vader zal me altijd steunen, maar in de toekomst zal hij ongetwijfeld meer oog hebben voor de omstandigheden. Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten hebben, want de schade had nog veel erger kunnen zijn. Gelukkig zijn mijn kindjes niet naar het stadion gekomen...”