Deens bondscoach Hjulmand komt terug op wedstrijd tegen Rode Duivels: "Sommigen moesten overgeven in de kleedkamer"

Een week na de uitschakeling op het EK doet Kasper Hjulmand, Deens bondscoach, het verhaal van de vooravond van de match tegen België. "Ik begrijp nog altijd niet hoe we die wedstrijd met zoveel vuur konden aanvatten."

Het verhaal van de eerste match tegen Finland kent iedereen intussen wel. Christian Eriksen kreeg een hartstilstand en moest minutenlang gereanimeerd worden. De Denen speelden achteraf - toen ze het nieuws kregen dat hun ploegmaat ok was - toch door en verloren. Voor de match tegen de Rode Duivels was het echter geen evidentie.

“Er heerste twijfel in de spelersgroep. Sommigen moesten overgeven in de kleedkamer. ‘t Is me een raadsel dat we de wedstrijd met zoveel vuur hebben kunnen aanvangen", vertelt Hjulmand nu bij het Deense DR.

Poulsen scoorde al na twee minuten en het Parken Stadion ontplofte. “We waren allemaal in een soort shocktoestand tegen Finland. Het waren geesten die over het veld liepen. De steun van de fans heeft ervoor gezorgd dat we tegen België weer aan de slag konden. Alleen de wedstrijd spelen zou al een prestatie zijn, maar toen de match begon, gebeurde iets wat iedereen verraste.”