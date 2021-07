Nog jaren van Messi bij Barcelona: sterspeler levert in op loon (en geen klein beetje)

Lionel Messi zal ook de volgende seizoenen voor Barcelona spelen. De sterspeler heeft een princiepsakkoord met de Catalaanse club, dat meldt L'Esportiu. Opvallend daarbij: de Argentijn gaat 50 procent van zijn loon inleveren.

Barcelona moet zwaar besparen en Messi verdiende de afgelopen vier jaar zo'n 500 miljoen bij de club. Dat konden ze niet meer betalen en de Argentijnse aanvaller is dan ook akkoord gegaan met een loonsverlaging. Vooraleer u medelijden krijgt: hij verdient nog een aardig centje bij met persoonlijke sponsoring.

Nu is het afwachten of de advocaten de deal goedkeuren. Messi zat al sinds begin juli zonder club omdat zijn contract was afgelopen. Daarnaast was er ook het probleem dat Barcelona geen nieuwe spelers meer mocht inschrijven tot ze bespaard hadden op de loonlast. Nu Messi inlevert kunnen Depay en Agüero waarschijnlijk ook ingeschreven worden.