Oefenmatchen: Genk geeft zege tegen AZ in slotminuut uit handen

In een interessant oefenduel tegen AZ kwam Genk diep in de tweede helft op voorsprong via de ingevallen Cyriel Dessers. Maarten Vandevoordt verrichtte enkele schitterende reddingen, maar moest zich bij de laatste trap van de wedstrijd alsnog gewonnen geven op een vlam van Oosting.

Minder dan tien dagen voor de competitieopener tegen Standard kon John van den Brom nog steeds geen beroep doen op vaste waarden als Arteaga, Hrosovsky en Thorstvedt. Ook de Colombianen Cuesta, Lucumi en Munoz zijn nog niet terug na de Copa America. Onuachu en Preciado kregen dan weer voor het eerst minuten in deze oefencampagne.

Racing Genk en AZ, twee voetballende ploegen, maaken er een kansarme eerste helft van. Onuachu vergat vroeg in de wedstrijd een voorzet van Ito in doel te leggen. Op het halfuur liep de Japanner zijn tegenstander in de verlegenheid, maar Onuachu en Trésor stuitten op een Nederlands been bij de afwerking.

AZ reageerde snedig via Pavlidis. De Griek glipte door de buitenspelval, maar Vandevoordt kon zijn knal onschadelijk maken. De beste kans voor rust was er eentje voor Trésor. Bongonda ging op wandel op links en legde de bal slim breed. De van Willem II overgekomen Belg zag zijn gekraakt schot net naast hobbelen.

Vijf wissels

Vooral Carel Eiting drukte meteen zijn stempel na de koffie. De Nederlander recupereerde hoog op het veld het leer, maar Trésor zag zijn schuiver in extremis afgeblokt worden. Op de daaropvolgende hoekschop redde AZ-doelman Verhulst miraculeus op een inzet van Dessers. In de herneming legde Paintsil het leer wél in doel, weliswaar vanuit buitenspel.

In het laatste half uur gunde Van den Brom heel wat youngsters speelgelegenheid, enkel Maarten Vandevoordt maakte de negentig minuten rond.

Jay-Dee Geusens, die net als tegen Groningen depanneerde als rechtsachter, ging de mist in met een rampzalige terugspeelbal. Gelukkig voor de Genkse youngster redde Vandevoordt de meubelen oog in oog met Aboukhlal. Dat deed hij een minuut later opnieuw na een venijnige pegel van Evjen.

Twaalf minuten voor tijd zorgden de overgebleven anciens voor een fraai Limburgs doelpunt. Uronen dropte een diepe bal perfect achter de AZ-verdediging, Cyriel Dessers was de doelman te snel af en kon eenvoudig scoren.

Aboukhlal, een leuke speler, was in de slotminuten nog erg dicht bij de gelijkmaker, maar Vandevoordt had een kattenpootje nodig om zijn netten schoon te houden. Dat leek te gaan lukken, tot de allerlaatste bal van de wedstrijd. Bij Genk kregen ze een voorzet niet weggewerkt, Oosting haalde genadeloos de trekker over: 1-1, waarna meteen het eindsignaal volgde.