Théo Defourny legt keuze voor RWDM uit

Vorig seizoen was hij nog titularis in 1A bij KAS Eupen, nu koos hij voor een opvallend avontuur in 1B.

Théo Defourny heeft Eupen verlaten voor een driejarig contract bij RWDM. In 1B, een stapje lager dus op sportief gebied. Kans "Het was een kans die zich aanbood en die ik gegrepen heb bij een club met veel geschiedenis", klinkt het op de clubwebstek. "De directie wil iets opbouwen op langere termijn, vandaar ook mijn driejarig contract. Dat toont dat ze vertrouwen hebben in mij."