Mooi initiatief: tweedeklasser organiseert mini-fandag voor supporters

Deinze opent hun seizoen pas op dertien augustus, dan komt Lierse Kempenzonen op bezoek. Ook de ambitieuze club uit Oost-Vlaanderen moest vorig seizoen aantreden in 1B zonder de fysieke steun van hun supporters. Dankzij de versoepelingen is het publiek ondertussen opnieuw welkom, dus kondigde KMSK op sociale media een verrassing voor de supporters aan.

Op 1 augustus gaan ze namelijk een mini-fandag organiseren. De supporters zijn dan welkom en kunnen een open training volgen. Daarna kunnen ze ook voor het eerst in lange tijd op de foto met de technische staf en spelers. Ten slotte mogen de supporters de nieuwe kleedkamers van de club inspecteren. Voor de aanhang is het nu dus al aftellen naar volgende maand.

Het aftellen kan beginnen! Binnen 2 weken houden we een mini-fandag! 🤩🧡🖤



Zondag 1 augustus vanaf 11u hebben we het volgende voor jou in petto:

⚽️ Open training

✍️ Signeersessie met de spelers

👀 Rondleiding in onze gloednieuwe kleedkamers#IEDEREENSKD pic.twitter.com/RcYGFa06NE