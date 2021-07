Overbodige (en dure) centrale verdediger van Anderlecht maakt met foto van mondmasker zijn toekomstige club bekend

Anderlecht lijkt dan toch een definitieve oplossing voor Ognjen Vranješ gevonden te hebben. Een terugkeer naar AEK Athene lijkt zijn volgende stap. Het gerucht deed al een tijdje de ronde, maar ondertussen kondigt hij het nieuws op sociale media ook zelf aan.

De Bosniër deelde op sociale media een foto op de luchthaven, en bracht daarbij het mondmasker van zijn toekomstige werkgever duidelijk in beeld. Volgens Het Nieuwsblad kan hij bij AEK Athene een contract voor meerdere jaren tekenen, de club waar hij al verschillende keren mee flirtte.

Ognjen Vranješ mocht Anderlecht al een tijdje verlaten, zo trok hij onder meer al op huurbasis naar AEK Athene en Sporting Charleroi. Desondanks kon paars-wit zijn hoge salaris niet lozen, tot nu.

De 31-jarige verdediger streek in 2018 nochtans met hoge verwachtingen in het Lotto Park neer, maar kon deze nooit inlossen. Hij kwam nauwelijks 18 keer in actie voor de Brusselse club.