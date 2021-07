Mission failed voor Barcelona? Ruildeal Griezmann komt op de helling te staan

Barcelona moet dringend de loonlast omlaag doen en dacht daarvoor al een eerste deel van de oplossing te hebben gevonden, maar dat blijkt moeilijker dan eerst gedacht.

Barcelona heeft al heel wat nieuwe spelers voorgesteld: Depay, Aguero, Eric Garcia, Emerson... Maar de loonlast van de Catalaanse ploeg is veel hoger dan toegelaten waardoor men in Barcelona druk op zoek was naar oplossingen.

Die dachten ze gevonden te hebben door Griezmann opnieuw aan Atletico Madrid te geven, in ruil voor middenvelder Saul. De deal leek bijna rond te zijn maar Marca meldt toch nog wat financiële addertjes.

Drie redenen

Barcelona wil namelijk samen met Saul ook nog een transfersom ontvangen van Atletico Madrid. Los Rojiblancos zijn bereid om eventueel nog een speler in de ruildeal te betrekken maar willen geen tgeld opleggen.

Bovendien staat in de ruildeal omschreven dat Griezmann's volledige loon betaald wordt door Atletico Madrid. Ook daar gaan ze in de hoofdstad niet mee akkoord, zij willen dat de Fransman stevig inlevert om opnieuw hun kleuren te verdedigen.

Last but not least zijn er vanuit de Engelse Premier League nog gegadigden om Saul binnen te halen. Zo zou ook Liverpool in de dans gesprongen zijn voor de handtekening van de 26-jarige middenvelder.