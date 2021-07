OFFICIEEL: Lokeren-Temse toont ambitie en plukt oude bekende van Beerschot weg uit eerste nationale

Lokeren-Temse kijkt naar boven en wil zo snel mogelijk promoveren naar eerste nationale. Het heeft die ambities nu ruggensteun gegeven met een knappe transfer.

De kanttekening is dan weer dat de Oost-Vlamingen met Stephen Buyl hun spits verliezen. Buyl wil zijn kans wagen om bij een profclub een contract te verdienen. Boulaouali kan dus gezien worden als zijn vervanger.

Afgelopen seizoen was hij actief bij Dessel Sport in Eerste Nationale en in een niet zo ver verleden dwong de 28-jarige aanvaller nog de promotie af van Beerschot naar 1B.

"Met deze club hoop ik mee te doen voor de prijzen", verklaart Boulaouali op het digitaal huis van de club. "De club heeft de traditie en de ambitie om profvoetbal te brengen. Daar wil ik graag mijn steentje toe bijdragen."