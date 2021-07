Joao Klauss ziet een ander Standard: "We hebben alles om beter te doen"

Standard hoopt dit seizoen de beste versie van Joao Klauss op het veld te zien. Die moet voor de nodige doelpunten bij de Rouches zorgen en Standard aan een beter seizoen dan vorig jaar helpen.

Dat Joao Klauss de volledige voorbereiding bij Standard meemaakte, wordt alleszins als een pluspunt gezien. Hij moet de Rouches de nodige doelpunten geven.

"Jaja. Ik heb een getal in mijn hoofd. Maar ach... Scoor ik meer of minder, het maakt me niet veel uit. Als de ploeg het goed doet, ben ik tevreden. Hoeveel doelpunten? Dat houd ik voor mezelf”, zegt Klauss bij HLN.

Klauss ziet alvast verschil met vorig seizoen. "De motivatie ligt hoger. We beginnen vanaf nul, dat helpt natuurlijk ook. En het is opnieuw kalmer binnen de club. We hebben alles om een beter seizoen te draaien als het vorige."

Nochtans zijn de verwachtingen van buitenuit niet echt groot over Standard. “Kijk: wij hebben misschien niet de beste spelers van België. Dat hoeft ook niet. Het zijn niet altijd de ploegen met de beste spelers die prijzen pakken, wel ploegen met het beste collectief. Het zal van óns afhangen. De rekening wordt pas op het einde van het seizoen gemaakt."