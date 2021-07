Ex-trainer Standard schenkt Brecht Dejaegere een mooie promotie bij Toulouse

Vorig seizoen verliet Brecht Dejaegere de Ghelamco Arena voor een nieuw avontuur in Frankrijk. Samen met Toulouse beleefde hij een mooi parcours, weliswaar in tweede klasse. De club twijfelde geen moment en lichtte de aankoopoptie voor onze landgenoot meteen in. Nu krijgt hij er een mooie promotie.

De 30-jarige middenvelder kondigde na 247 wedstrijden voor KAA Gent zijn afscheid aan en trok op huurbasis naar Toulouse. Hij verzamelde 32 optredens voor zijn nieuwe club, en was daarin goed voor drie doelpunten en tien assists, maar greep net naast promotie. Toulouse zal nu dus opnieuw proberen om een ticket voor de Ligue 1 te bemachtigen. Dat doen ze weer met Dejaegere, die deze zomer definitief werd overgenomen. Kersvers trainer Philippe Montanier (ex-Standard) gaf hem ook meteen de aanvoerdersband, al moet de ex-Buffalo deze eer wel delen met doelman Maxime Dupé. 💬 P.#Montanier



"Cette saison, mes capitaines seront @BDejaegere et @maximedupe."#TFCACA — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 22, 2021