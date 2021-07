Transfer Kossounou officieel bevestigd: "We zullen veel plezier aan hem beleven"

Club Brugge ziet Odilon Kossounou voor een bedrag van bijna 30 miljoen euro naar het Duitse Leverkusen vertrekken.

Kossounou reageert op de knappe transfer die hij wist af te dwingen. "Ik wil de hele Club-familie enorm bedanken voor de voorbije twee seizoenen", reageert Kossounou. "Het was een geweldige ervaring. Deze warme Club én hun fantastische supporters zitten blijvend in mijn hart."

Kossounou tekende een contract tot juni 2026. "De twee jaren bij Club Brugge waren fantastisch, vooral door de twee titels die we behaalden. Maar de Duitse Bundesliga is nog iets helemaal anders. In Leverkusen kan ik bewijzen dat ik ook op dit niveau een topspeler ben."

Leverkusen ziet heel veel mogelijkheden met hun nieuwe aanwinst. "Odilon Kossounou past op voetbalvlak perfect bij ons", vertelt sportmanager Rudi Völler. "Een centrale verdediger met indrukwekkende dynamiek en lichaamstaal en veel potentieel op voetbalgebied. We zullen de komende jaren veel plezier met hem beleven."

Club Brugge nam Kossounou begin juli 2019 over van het Zweedse Hammarby voor nog geen 4 miljoen euro. Begin dit jaar nog verlengde hij zijn contract bij blauwzwart tot midden 2024, maar dat doet hij nu niet uit.