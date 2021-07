Franse topspits keert met coronabesmetting terug uit vakantie

Na een voor de Fransen teleurstellend EK keerde Karim Benzema donderdag terug uit vakantie. Helaas voor Benzema en Real Madrid liep de spits tijdens zijn vakantie een coronabesmetting op, waardoor hij in quarantaine moet en een deel van de voorbereiding aan zijn neus ziet voorbijgaan.

Real Madrid maakte met een kort statement bekend dat Karim Benzema een positieve test heeft afgelegd.

De 33-jarige Karim Benzema vierde in aanloop naar het EK zijn comeback bij Les Bleus. Op dat EK was Benzema goed voor vier doelpunten in evenveel wedstrijd. Een succes werd het evenwel niet, Frankrijk werd in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland.

Real Madrid begint op 14 augustus aan La Liga, met een uitwedstrijd bij Alaves.