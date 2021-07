Geen verrassing: Robert Lewandowski verkozen tot Speler van het Jaar in Bundesliga

Zondag werd Robert Lewandowski (opnieuw) door Kicker verkozen tot Speler van het Jaar in de Duitse competitie. De Pool ontvangt de prijs voor een tweede keer op rij en bleef in de rangschikking ploeggenoot Thomas Müller en Dortmund-spits Erling Haaland voor.

Het is allesbehalve een verrassing: Robert Lewandowski liet vorig seizoen maar liefst 41x de netten trillen in de Bundesliga. Daarmee verbrak hij het oude record van Gerd Müller, die in het seizoen 1971-1972 veertigmaal de weg naar het doel vond.

De 32-jarige spits ontving maar liefst 356 van de 536 stemmen. Eerste achtervolger en ploeggenoot Thomas Müller kreeg er nauwelijks 41, Erling Haaland (Dortmund) moest zich dan weer tevredenstellen met 38 stemmen.

Daarnaast won Thomas Tuchel (Chelsea) de verkiezing tot Trainer van het Jaar. De Champions League-winnaar deed het beter dan Hansi Flick. Bij de vrouwen mocht Nicole Billa (Hoffenheim) de prijs in ontvangst nemen.