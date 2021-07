Onze man van de match in OHL - Essevee: Mandela Keita (19), het jeugdproduct dat charmeert bij de grote jongens

Wie is de man van de match? Na OHL - Zulte Waregem is ons antwoord: de 19-jarige Mandela Keita, het jeugdproduct van OHL dat negentig minuten volmaakte op het middenveld. Mandela wie, zegt u? Een nader gerichte blik op één van de ontdekkingen van de eerste competitiematch aan Den Dreef.

Het begrip 'man van de match' kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Meestal zal dan de speler aangeduid worden die de beslissende goal maakt. Dat deed niemand in OHL - Zulte Waregem: de partij draaide uit op een gelijkspel. Naast scoren woog Thomas Henry wel enorm op de bezoekende defensie, hij zou dus zeker een waardige keuze zijn.

Het kan echter ook op een andere manier bekeken worden. Wie verraste het meest in positieve zin en hielp de wedstrijd mee vormen? Of op zo'n eerste speeldag: welke nieuwkomer laat zien een aanwinst te zijn? In die optiek waren ook Lasse Vigen en Bent Sørmo van Zulte Waregem opties. Die eerste had de pech dat Vossen zijn assist vergat af te maken en de heerlijke rush van die tweede was één van dé acties uit de wedstrijd.

Debuut in Mechelen

Of langs Leuvense zijde was het in het wedstrijdbegin een aangename kennismaking met Cenk Özkacar, uitstekend intercepterend in de defensie. Na de pauze zat er wat verval op. Ons oog viel op Mandela Keita: 19 jaar, tekende zijn eerste profcontract na zijn debuut in maart 2021 in Mechelen en speelde tegen Zulte Waregem mee alsof hij al jaren in de eerste ploeg voetbalde.

In grote delen van de wedstrijd had OHL het middenveld in handen. Daar heeft Keita als defensieve middenvelder zeker zijn steentje toe bijgedragen. Wanneer OHL dan hoog op het veld stond, voelde hij zich ook daar in zijn sas en gaf hij mee de impuls om druk te blijven zetten. Deed ook niet te veel: behield goed het overzicht en liet dan de jongens van het offensieve compartiment hun ding doen in de zone van de waarheid.

Lof van Brys

OHL is een ploeg die het huiswerk op vlak van transfers nog niet helemaal af heeft. Er moet nog versterking bijkomen. Belangrijk is wel dat in de tussentijd ook andere spelers zich manifesteren. "Er zijn jongens die kansen krijgen. Een Mandela is naar een ongezien hoog niveau aan het pieken", is trainer Marc Brys vol lof over zijn youngster. "Ik ben absoluut positief verrast."

Wat dient u nog te weten over Mandela Keita? Hij is genoemd naar de persoon waar u al aan dacht: wijlen Nelson Mandela, de voormalige president van Zuid-Afrika. Keita heeft Guinese roots, maar is geboren en getogen in Leuven. Hij heeft ook bijna alle jeugdreeksen van OHL doorlopen, een korte uitstap naar KRC Genk niet te na gesproken. Absoluut een speler om verder in de gaten te houden.