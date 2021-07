Albert Stuivenberg zal niet meer in de dug-out zitten in kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels

Albert Stuivenberg neemt afscheid van het interlandvoetbal. De Rode Duivels zitten in de kwalificaties voor het WK in dezelfde groep als Wales en daar was Stuivenberg tot heden actief als assistent-coach. Die functie legt hij nu naast zich neer.

De Welshe voetbalfederatie heeft bekendgemaakt dat Stuivenberg niet langer de functie van assistent-bondscoach vervult. Het voorbije EK was dus zijn laatste grote toernooi in die rol. Met het bereiken van de achtste finales was dat voor Wales een geslaagd toernooi, al kreeg het nadien wel een 4-0-pandoering van Denemarken.

Combinatie niet langer houdbaar

Stuivenberg wil zich nu volledig richten op zijn job als assistent bij Arsenal. Daar is hij al sinds eind 2019 actief. Tot dusver waren die twee functies goed met mekaar te combineren, maar zijn job bij Arsenal vraagt nu dus toch te veel aandacht om dat te blijven doen.

Uiteraard is Stuivenberg in België gekend vanwege zijn periode als hoofdtrainer bij KRC Genk. Stuivenberg werd in januari 2017 bij Genk aangesteld. In december van datzelfde jaar kreeg de Nederlander zijn ontslag.