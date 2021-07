La Gazzetta dello Sport kondigt aan: 'Mourinho wil Yaremchuk naar Italiaanse hoofdstad halen'

Heeft Roman Yaremchuk zijn droomtransfer eindelijk beet? AS Roma wil de aanvaller van KAA Gent naar Italië halen. Al is hij wel plan B.

Volgens La Gazzetta dello Sport is het José Mourinho die Roman Yaremchuk op de verlanglijst heeft gezet. The Special One had aanvankelijk de pijlen op Sardar Azmoun gericht, maar laatstgenoemde is op weg naar Bayer Leverkusen.

En dus komt Yaremchuk in beeld. Al is het nog maar de vraag hoe ver de financiële mogelijkheden van de Romeinen reiken. KAA Gent wil namelijk 25 miljoen euro vangen voor de Oekraïense international.