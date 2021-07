EXCLUSIEF: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller in het vizier: 18-jarige vlotscorende spits van... Manchester City

Anderlecht probeert hetzelfde te doen als met Lukas Nmecha vorig seizoen. De goeie contacten met Manchester City kunnen weer gaan opbrengen, want een heel jonge aanvaller is mogelijk op weg naar het Lotto Park.

Het is geen geheim dat Anderlecht nog één of twee aanvallers zoekt om zijn offensieve sector te stofferen. Tot nu toe was er geen witte rook te bespeuren over een nieuwe aanvaller, want Benito Raman is niet voor die rol aangetrokken.

Maar de blik wordt dus weer naar Manchester City gericht. Vorig seizoen was dat een schot in de roos met Lukas Nmecha. En deze keer zouden ze hetzelfde willen proberen met Liam Delap, die wel degelijk op de radar staat. Maar ook in dit dossier is er niks simpel.

De Engelse aanvaller, die bij de U18 van de nationale ploeg actief is, speelde vorig seizoen bij de U23 en scoorde 24 keer in 20 matchen. Hij stond zelfs even dichtbij de A-kern van Guardiola. Hij speelde zelfs één match in de EFL Cup tegen Bournemouth en scoorde daarin ook.

Zijn contract loopt echter maar tot 2023 en City wil dat verlengen voor hij verhuurd kan worden. In ieder geval zou het om een huur zonder aankoopoptie gaan. Het initiële plan was om hem aan een club in The Championship te verhuren, maar Anderlecht lijkt ook een serieuze optie. Zeker omwille van de progressie die Nmecha er maakte.

De drie partijen zullen spoedig bij elkaar zitten en een beslissing moet snel volgen.