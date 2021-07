'Anderlecht wil ook in Oostende en Leuven shoppen op zoek naar versterking'

RSC Anderlecht deed al een aantal interessante transfers, maar blijft nog steeds azen op een aantal leuke profielen. Daarbij kwamen ze ook uit in Oostende en Leuven.

Anderlecht contacteerde de voorbije weken zowel Oostende als OH Leuven om er een speler proberen weg te halen.

D'Arpino en Henry

Volgens Sport/Voetbalmagazine zagen ze wel wat in Thomas Henry, de topschutter van de Leuvenaars. En bij Oostende kon D'Arpino een opvolger voor Trebel en/of Lokonga worden.

Tot op heden is er in beide zaken echter nog geen schot in de zaak gekomen. Het is afwachten of dat de komende weken überhaupt nog zal gebeuren.