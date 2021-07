De transferprijs voor Toby Alderweireld van Tottenham naar Al-Duhail in Qatar zou zijn gewijzigd, zo blijkt.

Toby Alderweireld tekende onlangs bij Al-Duhail SC in Qatar, na heel wat jaren trouwe dienst bij Tottenham Hotspurs.

Lager bedrag

Er werd gesproken over een transfersom van 15 miljoen euro, maar volgens The Sun gaat het over veel minder.

The Spurs zouden amper 3,5 miljoen euro vangen voor de transfer. Hij lag nochtans nog twee seizoenen onder contract bij Tottenham.