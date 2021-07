Kompany gaat puur voor resultaat de komende weken: "Hopelijk koopt ons dat wat tijd"

De nederlaag en de manier waarop tegen Union hebben erin gehakt bij Anderlecht. Vincent Kompany had voor de match het resultaat voorop gezet en dat is ook het motto voor de komende weken.

Kompany beseft dat de goeie organisatie nog niet voor meteen zal zijn. "Ik ben consistent in wat ik zeg: al voor Ajax heb ik gezegd dat het belangrijk zal zijn om resultaten te halen, los van de manier waarop. Dat helpt ons tijd te kopen om alles op punt te zetten. Dat verandert echter niks aan de wil om te winnen."

"We hebben er alles aan gedaan om de club op lange termijn te helpen door ervaren spelers lange contracten te geven. De intenties zijn goed, maar dat vergt tijd om weer te herbouwen. We hopen nu dat we die heropbouw niet in elke transferperiode zullen moeten doen. We hebben voor structurele stabiliteit gekozen", aldus Kompany.

Wisselen

Zijn ploeg is nog niet klaar. Verschillende spelers hebben niet de fysieke paraatheid om er 90 minuten te staan. Dus is het wikken en wegen wie hij in de basis zet. "We weten wat we moeten doen om organisatorisch - we hadden de tweede beste defensie - de machine te worden die we op een bepaald moment waren vorig seizoen."

Een type-elftal hoeft u de komende weken dan ook niet te verwachten. De namen zullen regelmatig wijzigen. "Maar op dit moment is het moeilijk om het anders te doen. We moeten door die periode en dat is ook realiteit waar ik niet over klaag. Daarom spreek ik ook over resultaat, want we zoeken geen excuses."