Waasland-Beveren werkt specifiek verder om ploeg te versterken: "Nog drie concrete profielen en posities in ons hoofd"

Waasland-Beveren maakt zich op voor een seizoen in 1B. De ploeg versterken is uiteraard noodzakelijk na de degradatie van vorig seizoen. Daar is ook het nieuwe bestuur zich van bewust. De Waaslandse supporters mogen zich nog aan een drietal versterkingen verwachten.

Waasland-Beveren plaatste een filmpje met een dubbelinterview met CEO Antoine Gobin en sportief directeur Roger Stilz op zijn sociale media. Die laatste had het uiteraard over de uitbouw van de kern. "We werken met duidelijke profielen. We hebben een duidelijk profiel voor ogen voor elke positie. Sommige van de spelers die er al waren, passen in die profielen."

Alle kaarten open en bloot op tafel leggen, willen ze bij Waasland-Beveren ook wel niet doen. "Ik kan ook niet alles vertellen, want het is geen kwestie van erover te praten, we moeten het totnen op het veld. We hebben vroeg in de voorbereiding al veel werk verzet. Er zal nog meer activiteit zijn de komende weken. We hebben nog wat tijd, maar ik heb liefst dat we de ploeg zo vroeg mogelijk samen krijgen."

Al is het niet altijd gemakkelijk om dat zelf perfect in de hand te houden. "Soms hangt het ook van de transfermarkt af. We hebben nog drie concrete profielen en posities in ons hoofd om de ploeg te versterken."