Leicester City verlengt contract van Premier League-winnaar

Leicester City heeft het contract van Marc Albrighton verlengd. De 31-jarige flankaanvaller heeft een nieuw contract getekend voor drie jaar.

Albrighton speelt sinds 2014 bij The Foxes en was een belangrijk onderdeel van het team dat in 2016 de Premier League won. Vorig seizoen kwam hij in 31 Premier League-wedstrijden in actie.

Het lijkt erop dat de Brit tot het einde van zijn carrière bij Leicester City zal spelen.