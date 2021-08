Mark Van Bommel kan zijn ding doen bij Wolfsburg: "Dat heb je of dat heb je niet"

Mark Van Bommel is blij dat hij bij Wolfsburg zijn ding kan doen. Het ontslag bij PSV is helemaal doorgespoeld.

Na zijn ontslag bij PSV ging Van Bommel eindelijk weer aan de slag bij Wolfsburg. Extra druk voelt hij bij de Duitse club alvast niet. Zijn zelfzekerheid helpt hem alvast een heel eind vooruit, zonder echt overmoedig te worden.

Van Bommel wil zijn manier van spelen doordrukken, iets wat volgens zijn idee een unieke manier van voetballen is. “Die zie je nergens anders en sommige worden nu nog in de jeugd van PSV gebruikt. Als mijn manier van voetballen goed wordt uitgevoerd, weet ik dat je die niet veel ziet. Bij PSV hadden we dat het eerste seizoen heel snel onder de knie”, klinkt het bij Sport/Voetbalmagazine.

Bepaalde dingen zijn nu eenmaal niet te leren. “Op het veld, oefeningen verzinnen, spelers overtuigen, je speelwijze implementeren, omgaan met spelers, de kleedkamer in de greep houden en weten hoe de spelers zich voelen op bepaalde momenten: dat kun je niet leren, dat heb je of dat heb je niet. Daarin ben ik van mezelf overtuigd. Al het andere, hoe je met je staf omgaat en met de mensen die bij een club werken, dat kun je leren.”