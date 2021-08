Shevchenko stapt zelf op als bondscoach van Oekraïne

Andriy Shevchenko is niet langer de bondscoach van Oekraïne. De 44-jarige ex-voetballer mocht nog langer aanblijven, maar hij verlengde zijn opdracht niet.

Oekraïne zette op het voorbije EK een historisch moment neer door de kwartfinale te halen. Daarin was Engeland echter met 4-0 te sterk.

“Vandaag is mijn contract bij de Oekraïense voetbalbond afgelopen. Na vijf jaar hard werken hebben we laten zien dat we modern voetbal kunnen spelen. Ik ben de voetbalbond dankbaar voor de kans die mij is geboden. Ik heb vertrouwen in de toekomst van Oekraïne.”, schrijft hij op Instagram.

Shevchenko zou het liefst van al weer als clubtrainer aan de slag gaan.