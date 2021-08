🎥 Trainers gaan elkaar bijna te lijf in wat een vriendschappelijke wedstrijd moest zijn

In een oefenwedstrijd tussen Olympique Marseille en Villarreal ging het er niet bepaald vriendschappelijk aan toe.

Net na de rust ging het in Stade Vélodrome van Olympique Marseille mis. Trainer Emery van Villarreal was niet te spreken na een rode kaart van Juan Foyth.

Hij probeerde zijn woede ook te koelen op trainer Sampaoli van de thuisploeg. Gelukkig waren er mensen in de buurt om de twee kemphanen uit elkaar te houden.

Marseille won het oefenduel met 2-1. Of de twee elkaar dit seizoen nog tegenkomen valt af te wachten. Villarreal zit in de Champions League, Marseille in de Europa League.