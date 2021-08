Voormalig Belgisch kampioen wordt gelinkt aan Moeskroen

Minder dan een jaar na zijn vertrek uit België zou Idrissa Sylla bij Moeskroen kunnen aansluiten.

Volgens Nord Eclair zou Moeskroen binnenkort twee nieuwe spelers een handtekening onder een overeenkomst laten zetten. Vorige week haalde het al Olivier Myny en Joachim Carcela-Gonzalez binnen.

Ook Idrissa Sylla zou de rangen versterken. De Guinees, kampioen met Anderlecht in 2016-2017, zou het offensieve compartiment versterken. De 30-jarige centrumspits speelde in zijn carrière ook voor Zulte Waregem en Oostende.

De tweede nieuwe speler is volgens Nord Eclair Jason Bourdouxhe. De 30-jarige voetballer is free agent sinds het einde van zijn avontuur in de Nederlandse tweede klasse. Hij heeft al een paar dagen met Moeskroen getraind.