Moet Leye zijn eigen keuze terugdraaien? Standard lijkt te moeten inbinden om middenvelder te kunnen verkopen

Het transferverbod van Standard is dan wel opgeheven, maar de Luikenaars zijn nog steeds op zoek naar vers geld. In dat opzicht staat Selim Amallah in de etalage. Al lijkt het prijskaartje iets te hoog te zijn.

Mbaye Leye stuurde Selim Amallah tijdens de voorbereiding al naar de B-kern. De coach van de Rouches gaf op die manier een signaal dat hij geen plannen meer heeft met de 24-jarige middenvelder. Maar was dat wel een slimme zet? La Dernière Heure weet namelijk dat Amallah een serieus kapitaal vertegenwoordigd. Standard hoopt namelijk tien miljoen euro te vangen voor de viervoudig Marokkaans international. Dan lijkt het ons een beter plan om hem nog even in de kijker te plaatsen…