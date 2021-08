Dit zijn de details achter de huurovereenkomst van Anderlecht en Bayern München over Zirkzee

RSC Anderlecht huurt Joshua Zirkzee tot het einde van het seizoen van Bayern München. Inmiddels is er honderd procent duidelijkheid: er is géén aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst.

De voorbije dagen waren de berichten tegenstrijdig. Hoe de vork precies in de steel zit? Peter Verbeke deed verwoede pogingen om een realistische aankoopoptie te laten opnemen in de huurovereenkomst, maar daar had Bayern München geen oren naar. Der Rekordmeister gelooft namelijk rotsvast dat de 20-jarige Nederlander het in zich heeft om op termijn door te breken in Beieren. Zo werd Zirkzee vorig seizoen uitgeleend aan Parma. De Italianen kregen wel een aankoopoptie... van vijftien miljoen euro. Te duur voor Feyenoord Vincent Kompany hoopt met Zirkzee overigens de aanvallende leegte op te kunnen vullen. Goedkoop zal de huur - lees: het loon - van de Nederlander niet zijn. Ook Feyenoord was concreet om de spits te huren, maar de Rotterdammers knapten af op de kosten.