Paul Onuachu na nederlaag tegen Shakhtar: "Wij maakten fouten, maar de ref floot wel erg vaak in hun voordeel"

Daar was hij terug, Paul Onuachu. De Nigeriaan van Genk speelde in moeilijke omstandigheden een verdienstelijke partij. Bovendien scoorde hij een prima doelpunt op aangeven van Junya Ito.

Shakhtar maakte de treffer van Onuachu na de pauze ongedaan, wat tot teleurstelling leidde bij de spits. "'t Was een moeilijke match", zuchtte de Nigeriaan. "We hebben ons goed aan het plan gehouden. Wij deden het goed, maar we speelden tegen een erg sterke tegenstander. We moeten toch beter opletten met die persoonlijke fouten. Het is zonde dat we de wedstrijd op die manier weggaven, al moet ik zeggen dat de ref wel erg vaak in hun voordeel floot."

"Ondanks alles kan ik zeker leven met onze prestatie. Dat ik scoor? Compleet onbelangrijk. We kwamen voor een resultaat, maar daar zijn we niet in geslaagd. Dat telt.", aldus een kritische Paul Onuachu.

100% Genk

Over een eventuele transfer wilde Paul Onuachu het liever niet hebben. Al gaf hij met zijn sterke prestatie van dinsdag opnieuw zijn visitekaartje af. "Laat ons vorige week vergeten. Deze match... Dat was belangrijk! Of ik nog 100% met mijn hoofd bij Genk zit? Natuurlijk, anders had ik heus niet kunnen spelen vanavond!"