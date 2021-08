1B- Dit seizoen eindelijk raak voor Westerlo? "Professioneler dan heel wat eersteklassers, promotie moet volgen"

Op (oh ironie) vrijdag 13 augustus gaat de competitie in 1B van start. De komende dagen stellen we de acht ploegen aan u voor. Beginnen doen we met Westerlo, dat na een matig seizoen een nieuwe weg insloeg. Het doel blijft evenwel hetzelfde: promoveren naar de hoogste klasse.

Vorig seizoen

Westerlo begon met torenhoge ambities aan het seizoen. Al snel bleek dat de kemphanen hun meerdere moesten erkennen in het ongenaakbare Union. Bovendien verloor geel-blauw in de winterstop met Christian Brüls een van de meest invloedrijke spelers uit de competitie. Uiteindelijk moesten Bob Peeters en co vrede nemen met een teleurstellende vierde plaats, op liefst 27 punten van kampioen Union.

Na 3,5 jaar werd Bob Peeters bedankt voor bewezen diensten bij Westerlo, dat een nieuwe weg wilde inslaan. Jonas De Roeck (41) moet een nieuwe wind door het Kuipke laten waaien en doen waarin Peeters niet in slaagde: promoveren naar de Jupiler Pro League.

Transfers

In: Wally Fofana (BK Milan FC), David Jensen (New York Red Bulls), Sékou Camara (AC Horoya), Jan Bernat (MSK Zilina, huur), Maxim De Cuyper (Club Brugge, huur), Lyle Foster (Guimaraes), Mamoutou N’Diaye (CD Marino), Edisson Jordanov (Union).

Uit: Berke Özer (einde huur), Maxime Biset (gestopt), Christophe Janssens (KMSK Deinze), Fabien Antunes (?), Ange-Freddy Plumain (einde huur), Baris Alici (einde huur), Kurt Abrahams (KMSK Deinze), Ambroise Gboho (FC Chambly), Atabay Cicek (einde huur), Sava Petrov (NK Olimpija).

Lukas Van Eenoo: "Zou er alles voor geven om kampioen te spelen"

In aanloop naar de competitie spraken we met Lukas Van Eenoo, op zijn 30ste een van de anciens bij Westerlo. De West-Vlaming hoopt dit seizoen de poorten naar 1A eindelijk open te beuken met Westerlo.

Voorbereiding? "Dit is een nieuwe start voor ons. Er is veel veranderd, wat misschien wel nodig was. We zijn enkele keren dicht bij die promotie geweest, maar het was telkens net niet. We mogen terugblikken op een geslaagde voorbereiding. Vooral de stage heeft de groep heel veel deugd gedaan, we zijn er dichter naar elkaar toegegroeid. Deze weken zijn er nog enkele spelers bijgekomen, ook hen gaan we zo goed mogelijk integreren. We zullen hoe dan ook klaar zijn voor de competitiestart."

Coach? "Jonas De Roeck legt andere accenten, maar dat is normaal. Ik hou van zijn duidelijkheid, hij komt heel goed over en toont erg veel respect voor de spelers. Een nieuwe coach is altijd even wennen, wat zeker voor mij het geval was. Ik heb natuurlijk erg lang met Bob Peeters gewerkt, die ontzettend belangrijk is geweest in mijn carrière."

Ambitie? "Dat moeten we niet wegsteken: wij willen bovenin meedraaien en hopelijk promoveren. De ploegen kennen mekaar door en door, het is aan ons om toch het verschil te blijven maken. Ik heb er alvast een goed oog in, ik heb het gevoel dat we meer een ploeg zijn in vergelijking met vorig jaar. Hopelijk leren we uit onze fouten van vorig seizoen. Toen gaven we te vaak een voorsprong uit handen, die onrust moet er echt uit. Ik weet dat veel mensen sceptisch waren toen de club in Turkse handen kwam, maar de investeerders hebben de voorbije maanden en jaren heel veel inspanningen geleverd. De accomodatie is perfect, alles is tot in de puntjes geregeld. Stukken professioneler dan wat ik bij KV Kortrijk en Cercle Brugge meemaakte. De manier van werken bij Westerlo overstijgt het niveau van heel wat eersteklassers. Ook daarom moet die beloning, promotie naar 1A, volgen."

Manier van werken bij Westerlo overstijgt niveau van heel wat eersteklassers

Concurrentie? "Ik kan me niet voorstellen dat er een ploeg zal zijn die door de competitie walst, zoals Union vorig seizoen. En als dat zo is, laat het dan alstublieft Westerlo zijn (lacht). Andere ploegen inschatten is verschrikkelijk moeilijk. Virton heeft bij wijze van spreken nog geen ploeg, te gek voor woorden eigenlijk. Deinze heeft zich versterkt, maar het is en blijft koffiedik kijken. De start zal veel duidelijk maken."

Persoonlijk doel? "Vooral zoveel mogelijk spelplezier beleven. Stiekem droom ik er ook van om kampioen te spelen. Ik ben er al een paar keer erg dichtbij geweest... Ik zou er alles voor doen!"