🎥 Thomas Tuchel reageert op gerucht Romelu Lukaku : "Een fantastische speler"

Zeven jaar nadat Romelu Lukaku Stamford Bridge verliet bereidt Big Rom zich voor op een hereniging met de Blues.

Romelu Lukaku, die vandaag de dag voor Inter Milaan speelt, keert normaal gesproken binnenkort terug naar Londen. Zijn ex-club Chelsea heeft namelijk 130 miljoen euro geboden om de Belgische topspits terug te halen naar de Premier League. Na een gelijkspel tegen Tottenham werd de trainer van Chelsea, Thomas Tuchel, uitgehoord over Lukaku.



"Ik zal niet praten over spelers die niet in mijn team zitten. Romelu Lukaku is een fantastische speler, maar hij zit niet in mijn team, hij speelt voor Inter. (...) Iedereen wil bij mijn team komen. Ik kan me inbeelden dat veel spelers bij mijn ploeg willen komen spelen", aldus de Duitse trainer.