Brazilië - Spanje: pakken de Brazilianen voor de tweede keer op rij de gouden medaille?

Heel vaak was het net niet voor het Braziliaanse voetbalteam op de Olympische Spelen. Drie keer werd er zilver gepakt, twee keer brons en één keer was er een vierde plek voor de Goddelijke Kanaries. Tot 2016. Toen werd Duitsland in de finale na penalty's verslagen. Gaan ze voor de dubbel?

Geen doelpuntenfestijn verwacht

Finales zijn meestal niet de meest aantrekkelijke wedstrijden in het voetbal. De kans is dan ook groot dat het ditmaal niet veel anders zal zijn. Zowel Brazilië als Spanje kwamen in de vorige wedstrijden van het toernooi moeizaam tot scoren. Het zou dan ook goed mogelijk zijn dat er na 90 minuten voetballen een 0-0 eindstand op het scorebord staat. De angst om te winnen is groter dan de wil om te winnen.

Voor Brazilië was dit in de halve finale al het geval. Toen werd Mexico na penalty’s verslagen, terwijl Spanje met slechts 0-1 won van Japan.

Nauwelijks te verslaan

Met de vorm zit het wel goed, want Brazilië is maar liefst 27 wedstrijden ongeslagen. De vraag is dan ook of Spanje bij machten is om de Seleção te dwarsbomen in de jacht op het tweede voetbalgoud uit de geschiedenis. Brazilië oogt een stuk stabieler dan Spanje en zal dan toch ook als favoriet aan de wedstrijd starten.

Winnen met een clean-sheet

Zoals bij de eerste tip beschreven zal het een wedstrijd worden met weinig doelpunten. Vanwege de spanning, maar ook omdat Brazilië-doelman Adebar Santos dit toernooi al drie keer de nul hield. De sluitpost hield zijn doel schoon tegen Ivoorkust, Egypte en Mexico. In het gehele toernooi kreeg hij tot nog toe slechts drie doelpunten tegen. De kans is dan ook aanwezig dat Santos niet alleen goud pakt, maar ook veel ballen pakt en dus met een clean-sheet uit de finale komt.

Enkele bettips

Veel goals verwachten we niet in deze finale. Beide teams scoren niet, odd: 1.71.

Brazilië is absoluut favoriet! Brazilië wint in reguliere speeltijd, odd: 2.75.

Brazilië hielt dit tornooi al 3 keer de nul, deze keer ook? Brazilië houdt de nul, odd 2.50.