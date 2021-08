Topaanwinst Manchester City start op de bank in Community Shield

Recordaanwinst Jack Grealish start op de bank bij Manchester City in de Community Shield. Daarin nemen The Citizens het op tegen Leicester City.

Grealish kwam deze week over van Aston Villa voor 100 miljoen euro, maar hij is nog niet fit genoeg om te starten. De Engelsman is nog geen twee weken terug van vakantie dus dat is best normaal.

Er is ook geen Kevin De Bruyne te bespeuren in de selectie, hij is nog niet fit genoeg aangezien hij pas vijf dagen geleden terug aansloot op training.

Youri Tielemans staat wel in de basis bij Leicester City. De Rode Duivel kan zijn tweede prijs pakken met The Foxes.